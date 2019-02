The Nominees For The Icelandic Music Awards Are Here - The Reykjavik Grapevine

Photos by Magnús Andersen

At long last, the nominees for the 2018 Icelandic Music Awards are here, and nearly everyone who’s anyone has been invited to the party.

Interestingly, there is a lot of overlap with the winners of the Grapevine Music Award, amongst them that GDRN has been nominated for Album of the Year and Prins Póló was nominated for Song of the Year.

Without further ado, the nominees are as follows:

Album of the Year: Rap and hip-hop

JóiPé & Króli – Afsakið hlé

Elli Grill – Pottþétt Elli Grill

Birnir – Matador

Herra Hnetusmjör – KBE kynnir: Hetjan úr hverfinu

Cyber – Bizness

Album of the Year: Rock

Valdimar – Sitt sýnist hverjum

Benny Crespo’s gang – Minor Mistakes

Vintage Caravan – Gateways

Dr. Spock – Leður

Hórmónar – Nananabúbú

Album of the Year: Pop

Prins Póló – Þriðja kryddið

John Grant – Love Is Magic

Jónas Sig – Milda Hjartað

Svavar Knútur – Ahoy! Side A

GDRN- Hvað ef

Album of the Year: Electronic

Auður – Afsakanir

aYia-aYia

Kælan Mikla – Nótt eftir nótt

Andi – Allt í Einu

Hermigervill – II

Male Singer of the Year

Auður

Valdimar Guðmundsson

John Grant

Króli (Kristinn Óli Haraldsson)

Svavar Knútur

Female Singer of the Year

GDRN (Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir)

Margrét Rán

JFDR (Jófríður Ákadóttir)

Brynhildur Karlsdóttir

Bríet

Song of the Year: Rock

Benny Crespo’s Gang – Another Little Storm

Valdimar – Stimpla mig út

Une Misere – Wounds

Hórmónar – Kynsvelt

Hatari – Spillingardans

Song of the Year: Pop

Auður – Heimskur og breyskur

Prins Póló – Líf ertu að grínast

Vök – Autopilot

GDRN ft. Floni & ra:tio – Lætur mig

Bríet – In Too Deep

Song of the Year: Rap and hip-hop

JóiPé & Króli – Í átt að tunglinu

Logi Pedro – Dúfan mín

Birnir – Út í geim

Herra Hnetusmjör & Ingi Bauer – Upp til hópa

Cyber – Hold

Lyricist of the Year

Auður – (Auðunn Lúthersson)

Jónas Sig

GDRN (Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir)

Svavar Pétur – Prins Póló

Valdimar

Songwriter of the Year

Auður – Auðunn Lúthersson

GDRN (Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir)

Svavar Pétur Eysteinsson

Jónas Sig

Valdimar

Music Event of the Year

Aldrei fór ég suður

Fiskidagstónleikarnir á Dalvík.

Háskar

Valdimar – Útgáfutónleikar

John Grant – Love is Magic

Performer of the Year

Hatari

Auður – (Auðunn Lúthersson)

Vintage Caravan

Hórmónar

JóiPé & Króli

Brightest Hope (This award is given in cooperation with Stöð 2)

Bagdad Brothers

Bríet

ClubDub

Matthildur

Une Misère

Music video of the year (This award is given in cooperation with Albumm.is)

Auður – Afsakanir – Leikstjóri: Erlendur Sveinsson

Between mountains – into the Dark – Leikstjóri: Haukur Björgvinsson

GDRN – Lætur mig ft. Floni & ra:tio – Leikstjóri: Ágúst Elí

Herra hnetusmjör – Fóbó – Leikstjóri: Eiður Birgisson

Hugar – Saga – Leikstjóri: Máni Sigfússon

Ólafur Arnalds – re:member – Leikstjóri: Thora Hilmar

Special-K – Date Me I’m Boerd – Leikstjóri: Kristín Helga Ríkharðsdóttir

Teitur Magnússon ásamt Mr. Silla – Orna – Leikstjóri: Logi Hilmarsson

Album of the Year: Folk

Ylja – Dætur

Ásgeir Ásgeirsson – Travelling through cultures

Umbra – Sólhvörf

Umbra – Úr myrkrinu

Teitur Magnússon – Orna

Album of the Year: Alternative

Sunna Friðjóns – Enclose

Maximús Músíkús og Sinfóníuhljómsveit Íslands – Maximús fer á fjöll

Gyða Valtýsdóttir – Evolution

Hekla – Á

Kjass – Rætur

Album of the Year: Theatre and Film Soundtracks

Atli Örvarsson – Lói þú flýgur aldrei einn

Davíð Þór Jónsson – Kona fer í stríð

Gyða Valtýsdóttir – Mihkel

Veigar Margeirsson – Efi, dæmisaga

Jóhann Jóhannsson – Mandy

Song or composition of the year: Alternative

Snorri Hallgrímsson – I know you´ll follow

Arnór Dan – Stone by stone

Gyða Valtýsdóttir – Moonchild

Veigar Margeirsson – Efi

JFDR – Gravity

Album cover of the year

The Vintage Caravan – Gateways

Jóel Pálsson – Dagar koma

Jónas Sig – Milda hjartað

Skálmöld – Sorgir

Umbra – Sólhvörf

Recording engineer of the year

Jónas Sig. – Milda hjartað – Ómar Guðjónsson

Ylja – Dætur – Guðmundur Óskar Guðmundsson

Víkingur Heiðar Ólafsson – Johann Sebastian Bach – Christopher Tarnow

Auður – Afsakanir – Auðunn Lúthersson, Addi 800, Glenn Schick

John Grant – Love Is Magic – : Ben Edwards

Valdimar – Sitt sýnist hverjum – Pétur Ben, Magnús Öder, and Alan Douches

Classic and Contemporary Music: Album of the Year

Anna Þorvaldsdóttir – AEQUA

Jóhann Jóhannsson – Englabörn & Variations

Þráinn Hjálmarsson – Influence of buildings on musical tone

Víkingur Heiðar Ólafsson – Johann Sebastian Bach

Erla Dóra Vogler og Eva Þyri Hilmarsdóttir – Söngvar Jórunnar Viðar

Nordic Affect – He(a)r

Classic and Contemporary Music: Composition of the Year

Farvegur – Þuríður Jónsdóttir

From My Green Karlstad – Finnur Karlsson

Loom – María Huld Markan Sigfúsdóttir

METACOSMOS – Anna Þorvalds

Silfurfljót – Áskell Másson

Spectra – Anna Þorvalds

Split thee, Soul, to Splendid Bits (attn.: no eternal life/light this time around) – Bára Gísladóttir

Classic and Contemporary Music: Male Singer of the year

Benedikt Kristjánsson

Eyjólfur Eyjólfsson

Oddur Arnþór Jónsson

Classic and Contemporary Music: Female Singer of the Year

Hallveig Rúnarsdóttir

Hanna Dóra Sturludóttir

Valgerður Guðnadóttir

Classic and Contemporary Music: Individual Performers

Sæunn Þorsteinsdóttir

Una Sveinbjarnardóttir

Víkingur Heiðar Ólafsson

Classic and Contemporary Music: Group Performers

Barokkbandið Brák

Kammersveitin Elja

Schola Cantorum

Nordic Affect

Strokkvartettinn Siggi

Classic and Contemporary Music: Music Event of the Year

Budapest Festival Orchestra og Iván Fischer – Tónleikar í Eldborg, Hörpu

#bergmálsklefinn

Brothers

Víkingur Heiðar Ólafsson – útgáfutónleikar, Bach

Barokkbandið Brák – Spíralar Versala

Edda II: Líf guðanna – 23. mars / SÍ og Schola Cantorum

Íslendingasögur – Sinfónísk sagnaskemmtun – hátíðarviðburður fullveldisafmælisins 1. desember

Myrkir músíkdagar

Óperudagar í Reykjavík

Reykholtshátíð

Jazz and Blues: Album of the Year

Karl Olgeirsson – Mitt bláa hjarta

DÓH Tríó – DÓH

Sunna Gunnlaugs – Ancestry

Agnar Már – Hending

Scott McLemore – The Multiverse

Jazz and Blues: Composition of the Year

Mitt bláa hjarta – Composer: Karl Olgeirsson / Text: Karl Olgeirsson

Norðurljós – Composer: Sigmar Þór Matthíasson

Ancestry – Composer: Sunna Gunnlaugs

To catch a glimpse – Composer: Scott McLemore

Bugða – Composer: Agnar Már Magnússon

Jazz and Blues: Songwriter of the Year

Karl Olgeirsson

Sunna Gunnlaugs

Scott McLemore

Agnar Már Magnússon

Sigmar Þór Matthíasson

Jazz and Blues: Music Performer of the Year, Individuals

Kjartan Valdimarsson

Sunna Gunnlaugs

Magnús Trygvason Eliassen

Jóel Pálsson

Daníel Helgason

Jazz and Blues: Music Performer of the Year, Groups

Stórsveit Reykjavíkur

DÓH – Tríó

Ingi Bjarni Trio

Jazz and Blues: Music Event of the Year

Blúshátíð í Reykjavík

Tónleikaraðir Jazzklúbbsins Múlans

Tónleikaröð Stórsveitar Reykjavíkur

Jazzhátíð Reykjavíkur

Freyjujazz