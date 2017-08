40 New Acts Added To Iceland Airwaves Lineup

Today, 40 new artists were added to the lineup of the Iceland Airwaves music festival. Among the new acts are: GusGus, 200.000 Naglbítar, Pinegrove (US), IDER (UK), Aron Can, Fazerdaze (NZ), Maus, Lost Horizons (UK), and Joey Christ.

Maus will celebrate the 20th anniversary of their album “Lof mér að falla að þínu eyra”, which was released November 4th, 1997. Simon Raymonde, the bass player from Cocteau Twins and the owner of the record label Bella Union, will appear with his new band, Lost Horizons.

GusGus will be the closing act in Valshöll on Saturday November 4th – which will no doubt be one hell of a night.

The final announcement for the lineup for Iceland Airwaves festival 2017 is expected in 3 weeks. The schedule for Akureyri will be released next week, and the final schedule for the whole festival will be available mid September.

All newly announced artists can be viewed in the following video

Below is a list of all the acts that have be announced for Iceland Airwaves 2017, with those newly added in bold:

200.000 Naglbítar / Alexander Jarl / Aldous Harding (NZ) / Alvia Islandia / Ama Lou (UK) / Án / Andartak / ANWIYCTi (HK) / Arab Strap (SCO) / Ásgeir / Auður / aYia / Be Charlotte (SCO) / Chase / Benjamin Clementine (UK) / Between Mountains / Billy Bragg (UK) / Birnir / Bistro Boy / Bonzai (UK) / Aron Can / Chase / Chevron / Childhood (UK) / Cold / Cyber / Deep Throat Choir (UK) / Daniel OG (UK) / Exos / Emiliana Torrini & The Colorist (IS/BE) / Elli Grill / Emmsje Gauti / Fai Baba (CH) / Fazerdaze (US) / Fever Dream / Fox Train Safari / Frank Murder / Fleet Foxes (US) / For a Minor Reflection / Futuregrapher / GDJYB (HK) / Geisha Cartel / GKR / ГШ – Glintshake (RU) / Glowie / Godchilla / Gordi (AU) / Gróa / Ragga Gröndal / Guðrún Ýr / Gunnar Jónsson Collider / Gurr (DE) / GusGus / Halldór Eldjárn / HAM / Hatari / Herra Hnetusmjör / Hey Elbow (SE) / Hildur / Hórmónar / Hugar / IDER (UK) / JFDR / Jo Goes Hunting (NL) / Joey Christ / JóiPé X Króli / Káryyn (US/SY) / KÁ-AKÁ / Kelly Lee Owens (UK) / Kiriyama Family / Kontinuum / Korter í Flog / Kosmodod / Kælan Mikla / Lido Pimienta (CF) / Lonely Parade (CA) / Lost Horizons (UK) / Ljósvaki / Mahalia (UK) / Mammút / Maus / Michael Kiwanuka (UK) / Mikko Joensuu (FI) / Milkywhale / Mumford & Sons (UK) / Mura Masa (UK) / Octal Industries / Oðinn / Ohm / Omotrack / Ozy -DJ set / Pale Honey (SE) / Paunkholm / PASHN / Phlegm / Pinegrove (US) / Pink Street Boys / Púlsvídd / Rari Boys / Röskva / RuGl / Ruxpin / Rythmatik / Shades of Reykjavik / Shame (UK) / Sigrid (NO) / SiGRÚN / Soffía Björg / Songhoy Blues (ML) / DJ Snorri Ástráðs / Snorri Helgason / Stefflon Don (UK) / Sturla Atlas / Subminimal / Sycamore Tree / Tappi Tíkarrass / Thor / Tófa / Tontario (FI) / Torres (US) / TRPTYCH / TUSKS (UK) / TSS / Une Misère / Una Stef / Vagabon (US) / Vector / VÉDÍS / We Made God / Yagya / Nilüfer Yanya (UK) / Xylouris White (GR/AU)

The festival will take place in Reykjavík and Akureyri from November 1-5th. Tickets are available at tix.is

Posted August 10, 2017